В ООН заявили об окончании рецессии российской экономики

ООН, 11 дек — РИА Новости. Экономика России вышла из рецессии, говорится в новом докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН). Рост внутреннего валового продукта в стране в ближайшие два года составит 1,9%. Об этом говорится в докладе "Мировое экономическое положение и перспективы, 2018 год".

Авторы доклада отметили подъем мировой экономики в 2017 году на 3%, что является наиболее высоким темпом роста за период после 2011 года. При этом отмечается, что в 2017 году на Восточную и Южную Азию приходилась почти половина вклада в глобальный рост, а на Китай — около трети. Ожидается, что в ближайшие два года глобальный рост останется на том же уровне — 3%.

"Окончание рецессии в Аргентине, Бразилии, Нигерии и Российской Федерации также способствовало росту темпов глобального роста в период с 2016 по 2017 год. Подъем подкреплялся оживлением мировой торговли и улучшением инвестиционных условий", — говорится в докладе.

По оценкам экспертов, рост ВВП России в нынешнем году составил 1,8%. В 2018-2019 годах прогнозируется рост на уровне 1,9%. Инфляция в России в 2018 году ожидается на уровне 4,4%, в 2019 году — 3,9%.