Орешкин выступил за скорейшее завершение переговоров Белоруссии по ВТО

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек — РИА Новости. Присоединение Белоруссии ко Всемирной торговой организации будет способствовать продвижению принципов ВТО и укреплению глобальной значимости организации, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Белоруссия подала заявку о присоединении к Всемирной торговой организации в 1993 году, в последние два года Минск активизировал работу по вступлению в организацию.

В ноябре в пресс-службе белорусского правительства сообщили, что Белоруссия рассчитывает провести очередное заседание рабочей группы по присоединению к ВТО в марте 2018 года. К этому времени планируется подготовить вторую редакцию проекта доклада рабочей группы. А в рамках министерской конференции ВТО Минск рассчитывает подписать протоколы о завершении переговоров по вступлению в ВТО с двумя-тремя членами организации.

"Чтобы сделать ВТО поистине универсальной, мы считаем, что присоединение новых членов для организации очень важно. Таким образом, Россия придает большое значение присоединению Белоруссии. Успешное и своевременное завершение этих переговоров будет способствовать продвижению и укреплению универсальности ВТО", — заявил министр.

Орешкин также заявил, что Российская Федерация внесла значительный вклад в подготовку министерской конференции ВТО. "Я благодарю многие делегации за их позитивную обратную связь в связи с нашими усилиями и призываю к совместным действиям с моими коллегами-министрами, чтобы превратить богатую документацию на столе в убедительные результаты", — сказал глава Минэкономразвития.