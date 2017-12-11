БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал экономические санкции агрессивной формой протекционизма и призвал членов Всемирной торговой организации положить конец этому явлению.

"Сейчас у нас достаточно свидетельств, которые доказывают, что одна причина санкций против партнеров по ВТО — это защита своих компаний и преференции для них на внутреннем рынке. Мы должны сделать мировую торговую систему свободной от этого оскорбительного явления", — сказал Орешкин во время выступления на министерской конференции ВТО.

По словам министра, ситуация в мировой торговле остается сложной, хотя ее рост и превысил в этом году 3%. Он отметил, что открытости мешают расширение изоляционистских и антиконкурентных практик.



Постоянно меняющаяся структура торговли, как считает Орешкин, требует от стран ответных мер, потому что некоторые ранее принятые правила уже не актуальны.



"Для того, чтобы выдержать бурные времена, ВТО должна идти рука об руку с текущими глобальными реформами и адаптироваться к современным реалиям", — заявил Орешкин.



Министр указал на необходимость принять меры в области содействия инвестициям и электронной торговле, а также повышению прозрачности процедур ВТО.