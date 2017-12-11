Суд привлек Siemens к спору его "дочки" и Ростеха по "крымским турбинам"

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек Siemens в статусе третьего лица без самостоятельных требований к делу по иску российской "дочки" немецкого концерна к структурам "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

С соответствующим ходатайством выступило ООО ТПЭ. "Мы считаем, что иск подан в интересах Siemens. Мы не хотим, чтобы было принято решение, затрагивающее интересы лица, не привлеченного к делу", — сказал в ходе заседания представитель компании.

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), просит признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения.