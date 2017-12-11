Суд по иску "дочки" Siemens к "Ростеху" по турбинам отложили

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 10 января рассмотрение иска российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В связи привлечением третьего лица судебное заседание откладывается на 10 января ", — сказала судья Аюна Цыдыпова.

Ранее суд привлек к делу Siemens в статусе третьего лица без самостоятельных требований. С соответствующим ходатайством выступило ООО ТПЭ. По словам представителя компании, она считает, что иск подан в интересах Siemens.

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), просит признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения.