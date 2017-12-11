"Интеравтоматика" подала иск к Siemens на 177 миллионов рублей

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск московского ЗАО "Интеравтоматика", которое называют одним из подрядчиков строительства теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму с использованием турбин Siemens, к этому немецкому концерну о взыскании 177,1 миллиона рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск ЗАО "Интеравтоматика", в котором около 46% принадлежит Siemens, поступил в арбитраж 7 декабря. Кроме Siemens AG, ответчиками в нем указаны российские "дочки" немецкого концерна ООО "Сименс" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — российским "Силовым машинам"). Иск к производству пока не принят, основания исковых требований в материалах суда не указаны.

Источник в энергетической отрасли 6 декабря сообщил РИА Новости, что один из конкурсных кредиторов входящего в "Ростех" ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) направил в ФАС России заявление по поводу недобросовестной конкуренции Siemens в России в связи с ограничениями работы компании "Интеравтоматика". ОАО ТПЭ также является акционером "Интеравтоматики". "Интеравтоматика" занимается внедрением систем управления на ТЭС, причем устав позволяет компании использовать при этом только оборудование и технологии Siemens.

В июле Siemens заявил, что откажется от миноритарной доли в "Интеравтоматике". Как пояснял источник агентства, в РФ примерно на половине ТЭС используют технологии Siemens. Доля "Интеравтоматики" на этом рынке составляла около 25% — компания получала эти подряды на конкурсной основе, конкурируя в том числе с другими "дочками" Siemens. По словам источника, последние действия Siemens вытесняют "Интеравтоматику" с рынка, что ведет фактически к его перераспределению в пользу 100-процентных дочек немецкого концерна.

Siemens ведет судебные тяжбы со структурами "Технопромэкспорта" по поводу "крымских турбин". В первом иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ Siemens и СТГТ требуют признать незаконной сделку по поставке турбин, которые предназначались для проекта в Тамани, а были незаконно, по мнению истцов, поставлены в Крым. Во втором иске СТГТ заявляет аналогичные требования к структурам "Ростеха", а также требует истребовать четыре турбины из чужого незаконного владения. По данным агентства Рейтер, "Интеравтоматика" выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По этой же причине ЕС ввел санкции против этой компании.