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Экономика

РЖД пустила более 120 пассажирских поездов в обход Украины

17:3111.12.2017
07240
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПоезда. Архивное фотоПоезда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. РЖД перевели пассажирское движение южных поездов на новый железнодорожный обход Украины, теперь по этой железной дороге будут курсировать свыше 120 пассажирских и до 30 грузовых составов ежесуточно, следует из сообщения компании.

Пассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЖД ввела новый график движения поездов

Двухпутную электрифицированную линию в обход Украины начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, проходили небольшой участок по территории Украины. Строительные работы были завершены в августе 2017 года.

РЖД в сентябре запустили по новому обходу грузовые поезда, с середины ноября — пассажирские поезда, которые шли без остановок по старой линии. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщал журналистам, что РЖД с 11 декабря полностью переведут пассажирские поезда дальнего следования на обход Украины.

"ОАО "РЖД" организовало движение пассажирских поездов дальнего следования по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово. С вводом в действие нового графика движения поездов на 2017/2018 год по участку Журавка — Миллерово начали курсировать свыше 120 пассажирских и до 30 грузовых поездов ежесуточно", — говорится в сообщении компании в понедельник.

Пассажиры у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на перроне Ярославского вокзала в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: запуск пассажирских поездов в обход Украины снимает многие риски
По данным РЖД, в настоящее время на новых станциях Зайцевка и Кутейниково для посадки и высадки пассажиров останавливаются следующие поезда: № 34/33 Москва – Владикавказ, № 49/50 Санкт-Петербург – Кисловодск, № 139/140 Новосибирск – Адлер; поезд № 20/19 Москва – Ростов останавливается только на станции Кутейниково.

Новая дорога и станции

Магистраль Журавка – Миллерово длиной 137 километров стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых – до 90 километров в час.

Пассажирский поезд дальнего следования. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЖД пустила все поезда в обход Украины
В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, также реконструирована станция Журавка.

"Все проектные решения (на станциях — ред.) предусматривают доступность объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения и комфортное пребывание на территории вокзальных комплексов", — отмечают РЖД.

Новая железная дорога проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Цель проекта – развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении Центр – Юг, увеличение ее пропускной способности, обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

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