Спецмарки не сильно увеличат стоимость пива, считает эксперт

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Маркировка пива и пивной продукции специальными марками в РФ не повысит заметно стоимость этого продукта, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"По поводу цен на марку и насколько это может повлиять на конечную продукцию — я не думаю, что это будет значительное увеличение стоимости пива при больших тиражах. Около 50 копеек стоит марка на единицу продукции. Поэтому потребитель, скорее всего, не заметит удорожание", — рассказал он на пресс-конференции.

По словам Шапкина, законопроект в настоящее время находится на доработке, он в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатом Геннадием Онищенко. "Я думаю, в ближайшее время законопроект будет внесен (в Госдуму — ред.), перед Новым годом", — рассказал он.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день обязательная маркировка пива введена в 9 зарубежных странах: Марокко, Малайзии, Турции, Непале, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Бразилии и Албании. "Там продукция пивная маркируется. При этом коллапса из-за этого не происходит, пивоваренные предприятия успешно развиваются, жалоб со стороны потребителей нет", — отметил он.

В мае Шапкин предложил ввести в РФ обязательную маркировку пива федеральными специальными марками или акцизными марками. По мнению Шапкина, такая мера поможет защитить потребителя от некачественной продукции и принесет в бюджет дополнительно 50 миллиардов рублей в год.

Производители пива раскритиковали эту идею. Так, в Союзе российских пивоваров маркировку пивоваренной продукции назвали крайне затратным инструментом, который дублирует функции Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета оборота алкоголя. В пресс-службе Минэкономразвития РФ в июне сообщили РИА Новости, что министерство не поддерживает введение маркировки пива специальными и акцизными марками, поскольку это может привести к росту цен на пиво и закрытию малых и средних компаний-производителей.