Индия призывала Россию и Китай к более тесному сотрудничеству в формате РИК

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Индия призывает Россию и Китай к более тесному трёхстороннему сотрудничеству, которое, в конечном счёте, будет выгодно всем трём странам, заявила в понедельник глава МИД Индии Сушма Сварадж.

"Мы приглашаем Россию и Китай к более тесному сотрудничеству в трехстороннем формате, которое, в конечном счете, принесёт свои плоды всем трём странам. Мы полагаем, что формат РИК (Россия-Индия-Китай) функционирует весьма эффективно, и три государства могут открыто обсуждать самые разные вопросы и поддерживать открытые отношения", — заявила Сварадж на пресс-конференции по итогам встреч с главами МИД РФ и КНР Сергеем Лавровым и Ван И.

Она сообщила, что в ходе прошедших дискуссий министры трёх стран обсудили вопросы глобальной и региональной повестки, вызовы современной экономики, проблемы организованной преступности и изменения климата, а также вопросы политического урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По словам министра, на прошедших двусторонних встречах с российским и китайским коллегами она отметила, что такие организации, как "Джаиш-е-Мохаммад" и "Аль-Каида"* угрожают стабильному развитию наших стран.

"Индия также рекомендует проводить комплексную политику, в том числе совместные меры по борьбе с экстремизмом и религиозным фанатизмом, а также с вербовкой боевиков, источниками финансирования террористов и маршрутами их перемещения", — указала она, подчеркнув, что вопросам борьбы с терроризмом было отведена значительная часть прошедших переговоров.

Сварадж также отметила эффективность встречи молодых дипломатов, которая прошла в 2016 году в КНР. "Мы предложили провести следующую такую встречу в следующем году в Индии, и коллеги поддержали это решение", — добавила она.

*Террористическая организация, запрещена в России