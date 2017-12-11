Украина может вдвое сократить потребление антрацита, заявил вице-премьер

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Второй месяц подряд на ТЭС Украины наблюдается сокращение потребления угля антрацитовой группы на 300 тысяч тонн, такие темпы дают возможность выйти на годовые объемы использования антрацита Украиной до пяти миллионов тонн, что почти вполовину меньше прошлогодних, сообщил в понедельник вице-премьер страны Владимир Кистион, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам вице-премьера, если в ноябре прошлого года Украина потребляла 806 тысяч тонн угля марки "А", то в 2017 году в этом же месяце – 532 тысячи тонн.

"Если мы раньше в год потребляли более девяти миллионов тонн угля марки "А", то уже по итогам этого года это будет около пяти миллионов тонн. Это стало возможным благодаря задействованным правительством мерам по переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу", — заявил Кистион.

Он добавил, что стратегической задачей следующего года является наращивание добычи собственного угля газовой группы.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь (сейчас импорт идет из ЮАР и США).