В Киеве прокомментировали запуск Россией поездов в обход Украины

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал запуск российских пассажирских поездов дальнего следования по железной дороге в обход Украины.

"Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", — сказал Омелян телеканалу "112 Украина".

В сентябре по новой дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре — пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии. С 11 декабря на нее переводят все пассажирские составы.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Работы завершили в августе 2017-го.

Железная дорога полностью проходит по территории России — по Воронежской и Ростовской областям. Она стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. До ее строительства составы, следовавшие на юг России, вынуждены были пересекать границу с Украиной.

Максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых — до 90 километров в час. Протяженность путей — 137 километров.

Стоимость проекта оценивалась приблизительно в 56 миллиардов рублей.