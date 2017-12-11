Глава Минтранса Максим Соколов прилетел в Египет

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Египет в составе российской делегации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент РФ Владимир Путин 11 декабря посетит с рабочим визитом Египет. В ходе его переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси будут обсуждаться вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Кроме того, предполагается обсудить обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Глава Минтранса в пятницу сообщал агентству, что может посетить Египет и, вероятно, обсудит вопрос авиасообщения.

"Поездку Максима Соколова в Египет в составе российской делегации подтверждаем", — заявили в ведомстве.