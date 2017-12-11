В Крыму назвали пятерку самых амбициозных инвестпроектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Глава корпорации развития Крыма Олег Морозов озвучил пятерку самых амбициозных инвестпроектов республики, куда отнес строительство нового аэропорта "Симферополь" и города-спутника для Феодосии.

"Первый — это новый аэропорт "Симферополь". Грандиозная стройка, которая вызывает чувство гордости. Второй – туристско-рекреационный комплекс "Межозерье" в Феодосии. Речь идет о создании практически нового города-спутника. Объем заявленных инвестиций – 22 миллиарда рублей", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

По его словам, третий инвестпроект – новый микрорайон в Симферополе "Жигулина роща". Четвертый – многофункциональный туристический комплекс "Алуштинский" с объемом инвестиций в 6,9 миллиарда рублей.

В пятерку, по мнению Морозова, также можно включить два тепличных комбината в Белогорском и Бахчисарайском районах. Речь идет об объеме инвестиций в почти 6 миллиардов рублей.

"Это все значимые объекты, которые находятся в стадии реализации. Уже даже есть на что посмотреть", — подчеркнул Морозов.

Вместе с тем, по его словам, Крыму не хватает вторичной переработки сельскохозяйственной продукции.

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"Пока никто заводов консервных не строит. Такие проекты с точки зрения денежной емкости велики, но это перспективная история, ведь сельхозпродукция в Крыму качественная", – сказал Морозов.

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