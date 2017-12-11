СМИ узнали о резком росте цен на автомобили в 2018 году

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли предложило правительству повысить утилизационный сбор на легковые автомобили с 2018 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, индексация в легковом сегменте может составить 87-125 процентов, что с учетом роста акцизов приведет к повышению розничных цен на новые автомобили на 10-17 процентов.

В ведомстве пояснили, что увеличение сбора будет зависеть от категорий и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. При этом средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5 процента, а для грузовых транспортных средств — от 15 до 40 процентов.

Источники газеты уточняют, что отечественные концерны получат неофициальную компенсацию утилизационного сбора, поэтому инициатива в большей степени ударит по чистым импортерам. Также она затронет те иностранные концерны, которые построили заводы в России, но пока импортируют часть моделей.