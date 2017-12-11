РЖД пустила все поезда в обход Украины

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. РЖД с сегодняшнего дня запускает все пассажирские поезда дальнего следования по железной дороге, проложенной в обход территории Украины.
Решение о строительстве двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка — Миллерово было принято после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. В августе 2017-го работы подошли к концу, и уже в сентябре по новой железной дороге пустили грузовые составы.
Все поезда
Пассажирские поезда, следовавшие по старой линии без остановок, перевели на железнодорожный обход еще в середине ноября. Остальные составы планировалось пустить до конца текущего года. Речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых поездов.
После этого пассажирские поезда перестанут курсировать по украинскому участку и будут ходить по железной дороге на территории России.
На юг по новому обходу
Протяженность новой линии достигает 137 километров, она проходит через Воронежскую и Ростовскую области. Такой маршрут позволит обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок. Пропускная способность дороги также увеличилась.
Генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян сообщил РИА Новости, что запуск новой линии несет в себе много преимуществ. Во-первых, существенно снижается риск того, что поездам придется останавливаться в пути, а любая остановка может повлечь за собой опоздание состава. Во-вторых, пассажирам удобнее совершать поездки без пересечения границ, особенно когда речь идет о государстве, отношения с которым остаются напряженными.
Эксперт отметил, что при строительстве новых линий всегда используются современные технологии, а значит, пусть и на небольшом участке, но комфортабельность поездки непременно повысится.