Ирак подписал соглашение с Ираном об экспорте нефти из Киркука

ДУБАЙ, 9 дек — РИА Новости. Ирак заключил соглашение с Ираном об экспорте иракской нефти с месторождений Киркука в соседнюю страну в размере 30-60 тысяч баррелей в день, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Соглашение, которое подписала сегодня Иракская нефтяная маркетинговая компания SOMO с иранской стороной по экспорту иракской нефти, предусматривает доставку иракской нефти в цистернах до границы с иранской провинцией Керманшах в то время, как иранская сторона будет поставлять нефть в таких же объемах и такого же качества в порты на юге Ирака", — пояснил аль-Лаиби, чье заявление разместило министерство. Он отметил, что объем экспорта в Иран с месторождений Киркука может быть увеличен при использовании нефтяных бассейнов до окончания строительства нефтепровода в этом направлении.

В свою очередь генеральный директор компании Ала аль-Ясири сообщил, что соглашение, подписанное с министерством нефти Ирана, обеспечит для Ирака новый порт для экспорта нефти.

По его словам, экспорт начнется в ближайшее время после проведения тендера среди компаний, которые занимаются нефтяными перевозками.