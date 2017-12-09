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Экономика

Тысячи посылок застряли из-за новых правил ФТС, заявили в службах доставок

15:2509.12.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудник таможенной службы России во время обработки посылок. Архивное фотоСотрудник таможенной службы России во время обработки посылок. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Тысячи посылок без ИНН застряли на таможне и складах авиаперевозчиков, зарубежные интернет-магазины и курьерские службы несут большие убытки из-за новых правил Федеральной таможенной службы (ФТС) России, заявил РИА Новости директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.

ФТС запустила 7 декабря новый проект, который расширяет перечень информации для экспресс-перевозчиков товаров из зарубежных интернет-магазинов. Экспресс-перевозчики в рамках эксперимента собирают ИНН получателей и электронные ссылки на приобретенные за границей товары. ФТС объясняла, что проводит эксперимент для снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц, с помощью которых недобросовестные плательщики пытаются избежать уплаты пошлин.

Сейчас импортной пошлиной в РФ облагаются зарубежные покупки граждан на сумму более 1 тысячи евро. При этом власти обсуждают вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза покупок: в закон о бюджете на 2018-2020 годы даже заложены доходы от снижения этого порога до 20 евро для интернет-покупок.

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"Уже сейчас тысячи посылок лежат на таможне и складах авиаперевозчиков без ИНН. И зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС", — сказал Лямин.

"К нововведениям никто не оказался готов. Зарубежные интернет-магазины только начали собирать необходимые данные покупателей. Поэтому часть груза содержит ИНН, часть — нет. Некоторые посылки уже начинают возвращаться обратно поставщикам. Зарубежные интернет-магазины еще не выработали механизм предоставления ИНН таможенным службам, поэтому трудно прогнозировать, какой масштаб приобретут проблемы на таможне. Задержки с доставкой точно будут", — добавил он.

Покупки в интернете. Архивное фото
© Fotolia / alimyakubov
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Ранее он говорил РИА Новости, что около 30% российских покупателей зарубежных интернет-магазинов не смогут или не захотят предоставлять ИНН в рамках эксперимента ФТС, поэтому они рискуют лишиться своих заказов в новогодний период.

Комментариями ФТС РИА Новости пока не располагает.

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Смотрящий вдаль.
К казне денег нет, вот государство и шарит рукой в карманах граждан. Позор нашей власти !
15:57
09.12.2017
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Andreiyutkin
В итоге на Руси будет жить хорошо только полицейским, фсб, прокурорам, таможенникам, и другим халявщикам. Во всех остальных сферах будет постоянно появляющиеся налоги, сборы, и они будут постоянно расти.
15:58
09.12.2017
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