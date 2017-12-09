S&P вновь объявило дефолт по облигациям Венесуэлы

МЕХИКО, 9 дек – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) в пятницу вновь снизило кредитный рейтинг Венесуэлы по ряду облигаций до дефолтного уровня "D" с "СС".

"Венесуэла не исполнила платеж в 183 миллиона долларов по купонам своих глобальных облигаций со сроком погашения в 2023 и 2028 годах в течение льготного периода 30 дней", — говорится в сообщении агентства.

В ноябре S&P уже снижало рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "SD" ("выборочный дефолт") после того, как страна не выплатила 200 миллионов долларов по облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах. Власти Венесуэлы тогда начали переговоры с инвесторами относительно реструктуризации внешнего долга страны.

Тогда же другое рейтинговое агентство Fitch также объявило о понижении долгосрочного рейтинга Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" ("RD"). Причиной решения стало неполучение инвесторами выплат по процентам суверенных облигаций со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.