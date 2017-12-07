В Дагестане планируют повышать зарплаты за счет налоговой дисциплины

МАХАЧКАЛА, 7 дек — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что для повышения благосостояние жителей республики необходимо научиться платить и собирать налоги.

Ранее по итогам работы экспертов рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня" были названы регионы с самыми низкими зарплатами в России. В девяти регионах страны (восемь национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан (35%), а второй результат — у Карачаево-Черкесской республики (30,5%)."

"У нас в республике, вы совершенно правы, это проблема, ее надо решать, безусловно. Я бы даже сказал, что это одна из самых важных проблем — поднять благосостояние людей. Для того, чтобы это сделать, в первую очередь нужно собирать налоги. Мы должны исполнять главные обязанности каждого государства — собирать налоги и на эти деньги решать вопросы тех, кто сам не может обеспечить свою судьбу, обеспечивать нашу социальную сферу и тех, кто там работает, не только за счет тех средств, которые нам выделяют из федерального бюджета", — сказал Васильев, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с молодежью в дагестанском университете.

В понедельник Васильев в ходе встречи с президентом страны доложил Владимиру Путину, что реальные доходы жителей Дагестана в 2017 году выросли на 3,2%, а безработица сократилась почти на 7%. Глава республики пояснил, что рост зарплат обусловлен тем, что несколько дагестанских предприятий получили оборонзаказ.

"Я общался с президентом и думаю, даже убежден, что получим еще дополнительные средства, несмотря на то, что уже где-то 70% нашего бюджета — это деньги России в целом. Нам много чего нужно сделать, и самое главное — научиться собирать налоги, платить налоги, понимать, что это нужно нам самим — нашим старшим, нашим младшим, нашему будущему", — сказал Васильев.

Другие новости региона читайте здесь >>