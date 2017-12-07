Биткоин взял новый рекорд, преодолел отметку в 15 тысяч долларов

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин преодолела второй исторический максимум за день, подорожав до 15 тысяч долларов, следует из данных торгов. Предыдущий рекорд продержался всего несколько часов.

К 14.22 мск биткоин, по данным портала Coinmarketcap, дорожал на 17,4% — примерно до 15,3 тысячи долларов. При этом на бирже Bitfinex его стоимость пока не поднималась выше отметки в 14,7 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют, по данным Coinmarketcap, в целом составила 400,6 миллиарда долларов, на долю биткоина тут приходится больше половины — 255,16 миллиарда.

Биткоин активно растет уже вторую неделю. За это время он установил несколько рекордов, однако 29 ноября резко обваливался на бирже Bitfinex, подешевев сразу на две тысячи после того, как добрался до 11 тысяч. Аналитики связали это с коррекцией и фиксацией прибыли трейдерами. Они не исключают и нового кратковременного обвала и призывают соблюдать осторожность.

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По мнению технического аналитика ресурса Brave New Coin Джоша Олшевича, рост биткоина продолжится, и к концу года криптовалюта может достичь 30 тысяч долларов. При этом коррекции будут происходить часто, стоимость биткоина может упасть до 10 тысяч долларов, но затем она снова будет расти, сказал эксперт РИА Новости.

Некоторые страны уже открыли свои рынки для криптовалют, но в России к этому вопросу подходят осторожно. Центробанк считает, что допускать их к торгам пока преждевременно. Кроме того, ЦБ видит в криптовалютах признаки финансовой пирамиды и выступает не только против расчетов в них, но и против приравнивания их к иностранным валютам.