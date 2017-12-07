МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская продукция наноиндустрии через 5 или 10 лет войдет в топ-3 по объему экспорта в списке отраслей высокотехнологичной продукции страны, считает председатель правления АО "Роснано" Анатолий Чубайс.
Объем экспорта российской продукции наноиндустрии по итогам 2016 года достиг 290,5 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 49%. Объем экспорта продукции портфельных компаний АО "Роснано" вырос на 37% и составил 53,7 миллиарда рублей.