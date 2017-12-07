Чубайс: нанопродукция через 5 лет может войти в топ-3 отраслей хайтека РФ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская продукция наноиндустрии через 5 или 10 лет войдет в топ-3 по объему экспорта в списке отраслей высокотехнологичной продукции страны, считает председатель правления АО "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Поскольку темпы роста нашего экспорта существенно превышают темпы роста у коллег, мы считаем, что в следующие пять-семь, максимум, 10 лет наноиндустрия России по объемам экспорта войдет в топ-3 России среди хайтековских сфер", — сказал Чубайс, выступая на VI Конгрессе предприятий наноиндустрии в ММПЦ "Россия сегодня".

Объем экспорта российской продукции наноиндустрии по итогам 2016 года достиг 290,5 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 49%. Объем экспорта продукции портфельных компаний АО "Роснано" вырос на 37% и составил 53,7 миллиарда рублей.