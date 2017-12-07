Тиллерсон рассказал, как долго останутся в силе антироссийские санкции

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не передаст Украине полный контроль над Крымом.

"Мы призываем к полному исполнению минских соглашений. Мы никогда не признаем российскую оккупацию и предпринятую попытку аннексии Крыма. Связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", — заявил Тиллерсон на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене. Трансляцию вел сайт ОБСЕ.

"На востоке Украины мы поддерживаем наших европейских партнеров в вопросе сохранения санкций, пока Россия не отведет свои войска из Донбасса и исполнит минские договоренности", — добавил он.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.