Тиллерсон рассказал, как долго останутся в силе антироссийские санкции

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не передаст Украине полный контроль над Крымом.
"На востоке Украины мы поддерживаем наших европейских партнеров в вопросе сохранения санкций, пока Россия не отведет свои войска из Донбасса и исполнит минские договоренности", — добавил он.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.