Карты "Мир" подключили к Samsung Pay

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сервис мобильных бесконтактных платежей Samsung Pay стал доступен держателям карт "Мир", полномасштабная реализация проекта начнется в 2018 году, следует из пресс-релиза Национальной системы платежных карт (НСПК).

"НСПК и Samsung Electronics объявляют о подключении платежной системы "Мир" к мобильному сервису Samsung Pay. Компании реализовали техническую возможность подключения карт "Мир" после ряда успешных пилотных испытаний, в которых участвовали банки-эмитенты национальных карт – "Открытие", Россельхозбанк, "Центр-инвест" и Челиндбанк, а также вендоры транзакционных и процессинговых решений – Compass Plus, OpenWay и TSYS", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что полномасштабная реализация этого решения станет доступной банкам-участникам в 2018 году.

"Оплата с помощью мобильных платежных сервисов быстро набирает популярность в нашей стране. Количество токенизированных операций в России с января по ноябрь 2017 года увеличилось в 9 раз. НСПК вместе с партнерами постоянно работает над тем, чтобы сделать карту "Мир" современной и технологичной, а платежи по ней – максимально удобными. Мы уверены, наши банки-партнеры в ближайшее время начнут подключать карты "Мир" к Samsung Pay, а держатели карт "Мир" оценят удобство оплаты с помощью этого сервиса", — отметил генеральный директор НСПК Владимир Комлев.