Резкий взлет биткоина будет недолгим, считает эксперт

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Резкий рост курса самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) скоро завершится: на отметке в 14,5 тысячи долларов инвесторы начнут фиксировать прибыль, в результате цена опустится, заявил РИА Новости директор по инвестициям инвестиционного фонда CryptoLife Мансур Гусейнов.

С начала прошлой недели биткоин начал активно расти, побив несколько исторических рекордов за несколько дней. Вместе с тем 29 ноября биткоин резко обваливался на бирже Bitfinex — на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи долларов. Однако затем криптовалюта возобновила рост. В четверг курс биткоина побил очередной исторический рекорд, превысив 14 тысяч долларов.

"Такой быстрый рост не может долго продолжаться без коррекции. Ближайшая цель находится в районе 14,5 тысячи долларов, там возможна фиксация прибыли", — прогнозирует Гусейнов.

По его словам, сейчас на рынке есть "несколько историй, которые могут послужить причиной по крайней мере краткосрочного обвала". "Так что необходимо соблюдать осторожность", — добавил эксперт.