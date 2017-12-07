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Экономика

Эксперт: введение новых банкнот позволит россиянам лучше узнать свою страну

10:4307.12.2017
(обновлено: 10:49 07.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОбразец банкноты номиналом 2000 рублей на презентация новых банкнот Банка РоссииОбразец банкноты номиналом 2000 рублей на презентация новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Введение новых номиналов банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей позволит россиянам лучше узнать свою страну, ее историю, географию, достопримечательности и современные достижения. Об этом, комментируя ожидаемое поступление в массовый оборот новых дензнаков, заявил корреспонденту РИА Новости доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков. 

В российском номинальном банкнотном ряду двоично-десятичная система исчисления пока не практиковалась. "До сих пор у нас ходили купюры, кратные числам один, три, пять и десять. Двоично-десятичные номиналы, а именно к таким относятся 200 и 2000, олицетворяют западный подход к организации денежного обращения. Вспомните 2 и 20 долларов США и 2, 20 и 200 евро", – привел пример эксперт. 

По его мнению, данное нововведение приближает менталитет россиян к западным стандартам. "В то же время оно отводит нас от собственных уникальных прочно устоявшихся традиций, как бы стандартизируя наше мышление на западный манер", – считает он. 

Напомним: в рамках конкурса, объявленного Центральным банком РФ в июне 2016 года, россияне активно включились в обсуждение дизайна новых купюр. "Благодаря этому они лучше узнали свою национальную культуру, географию и историю, а также современные российские достижения", – констатирует собеседник агентства.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОбразец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Образец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
На банкнотах размещены символы Севастополя – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Изображение моста на остров Русский (на Дальнем Востоке) и космодром "Восточный" в Амурской области. 

Выпуск новых банкнот стимулировал национальное самосознание, комментирует спикер, подчеркивая, что "через историю денег историю страны изучать гораздо проще и интереснее". Почему, например, самая мелкая монета у нас называлась "копейкой"? Оказывается, на первых подобных монетах, отчеканенных в России, был изображен Георгий Победоносец с копьем, пронзающим Змея. 

Это символ победы над злом, его обязательно нужно сохранить, подчеркивает эксперт. "Не хочется впутывать политику, но с учетом решения Международного олимпийского комитета отстранить нашу сборную от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, прочих подобных действий, предпринимаемых по отношению к России со стороны других стран и международных организаций, нам победы нужны сейчас как никогда. А Георгий Победоносец это символ победы", – сказал он.  

Как известно, ввод новых купюр в обращение начался с двух регионов – полуострова Крым и Дальнего Востока. Почему именно с них? "Думаю, это делается для того, чтобы, с одной стороны, жители этих территорий первыми увидели эти банкноты, так как на них изображены символы именно этих регионов, а с другой – почувствовали свою важность для России", – предположил эксперт. 

Дальний Восток – не дальний, а ближний для всех нас. "Это такой, я бы сказал, психолого-политический сигнал, посылаемый властью стране. И он способен сплотить нацию", – считает он. 

"Думаю, что где-то в районе после Нового года новые денежные единицы поступят в массовый оборот", – поделился спикер, уточнив, что "в Москве они есть пока только на коллекционном рынке". 

В то же время он подчеркивает, что "это не юбилейные памятные банкноты, связанные с присоединением Крыма или с Олимпийскими играми в Сочи, выпущенные ограниченным тиражом и разошедшиеся в основном среди коллекционеров, а полноценные деньги для обращения". 

Но, по его выражению, это и "не листовка, которая разбрасывается с самолета так, чтобы всем досталось". Здесь действуют совсем другие правила. Модное понятие "логистика" применимо и к обращению денег. Их отправляют крупными партиями в те регионы, где "замещение старых банковских билетов новыми можно произвести в оптимальных условиях".  

При этом предполагается, что номиналы "двести" и "две тысячи" выпускаются не инфляционным способом. Их эмиссия будет осуществляться путем замены на изношенные и неплатежеспособные банкноты, изымаемые из обращения, заключил он.       


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