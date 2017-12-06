Посол России в Белоруссии рассказал о деталях газовых переговоров с Минском

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вопросы единого газового рынка и транзита "голубого топилива" остаются предметом переговоров между Беларусью и Россией, рассказал посол России в Белоруссии Александр Суриков. При этом он напомнил, что принципиальные разногласия в нефтегазовой сфере были сняты еще в апреле 2017 года на встрече президентов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

"Все газовые вопросы определены еще в апреле. Там отработаны цены на 2018-й год. Есть вопросы в переговорах по 2019-му году и единому газовому рынку. Не решены еще вопросы транзита газа", — цитирует слова дипломата Sputnik Беларусь

"Какую формулу изберут? Потому что она должна быть одинаковой к 25-му году не только для Беларуси, но и для всех стран, входящих в Евразийский союз. Вот ее сейчас и обсуждают", — пояснил Суриков.

Он напомнил, что на этой неделе был утвержден нефтяной баланс, оговоренный еще в апреле. В Белоруссию в 2018 году будут поставлены 24 миллиона тонн нефти. Из них 18 миллионов тонн пойдут на переработку на белорусские заводы, еще 6 миллионов – на экспорт. Таможенные пошлины при этом будут перечисляться в бюджет Белоруссии.

"Неоговоренные вопросы сняты еще в апреле месяце. А сейчас оговариваются детали с прицелом на 25 год", — подытожил посол.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией, длившийся с 2016 года, завершился в апреле: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это было сделано сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016–2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>