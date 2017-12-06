16:5606.12.2017
(обновлено: 16:58 06.12.2017)
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Н.-НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где посетит ГАЗ и пообщается с работниками предприятия.
Также президент проведет встречу с врио главы региона.
Ранее Путин принял участие в форуме добровольцев в Москве.
Там ему задали вопрос, будет ли он баллотироваться на новый срок. В ответ Путин спросил, поддержали бы его в этом собравшиеся в зале. Волонтеры ответили ему многотысячным одобрительным хором голосов.
Путин отметил, что решение об участие в выборах президента для любого человека очень ответственно.
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Решение должно быть принято в ближайшее время – Путин об участии в выборах