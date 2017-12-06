Н.-НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где посетит ГАЗ и пообщается с работниками предприятия.

Также президент проведет встречу с врио главы региона.

Ранее Путин принял участие в форуме добровольцев в Москве.

Там ему задали вопрос, будет ли он баллотироваться на новый срок. В ответ Путин спросил, поддержали бы его в этом собравшиеся в зале. Волонтеры ответили ему многотысячным одобрительным хором голосов.

Путин отметил, что решение об участие в выборах президента для любого человека очень ответственно.