МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Государство должно ввести ответственность для тех, кто оплачивает покупки криптовалютой, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он отметил, что по конституции средством расчета в России является рубль. И поэтому использовать криптовалюту при оплате покупок незаконно.

По словам Моисеева, Минфин уже готовит соответствующие поправки.

"Наказания будут разные, в основном административные. Но в случае если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчётов, то за это будет вплоть до уголовного", — сказал замминистра.

Моисеев добавил, что работа над законопроектом может затянуться, так как придется "оттачивать" много новых формулировок и понятий.Министр отдельно подчеркнул, что за саму покупку криптовалюты никого наказывать не собираются.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин в среду обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 12,16 тысячи долларов.

В октябре Владимир Путин заявил, что России не стоит отказываться от новых технологических решений в банковской сфере. По словам президента, рынок криптовалюты следует регулировать так, чтобы защитить интересы граждан, бизнеса и государства.