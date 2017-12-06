Эксперт оценил предложение разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Возможное снятие запрета на реализацию игристого вина в ночь на Новый год и Рождество никак не повлияет на общие объемы продаж этого напитка, так как большинство россиян обычно закупает его заранее, заявил РИА Новости глава Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов.
"Если такая инициатива будет принята, то, конечно, это хорошо — люди имеют право на приобретение качественного товара, если же нет, то продажа шампанского в ночное время два дня в году все равно не сможет повлиять на общие результаты продаж", — сказал Соколов.
Кроме того, глава ассоциации полагает, что именно игристые вина "вряд ли являются острой необходимостью непосредственно в новогоднюю ночь".
В настоящее время во многих российских регионах действует стандартный запрет на покупку алкоголя в период с 23:00 до 08:00. В некоторых регионах этот временной период увеличен.