Эксперт оценил предложение разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Возможное снятие запрета на реализацию игристого вина в ночь на Новый год и Рождество никак не повлияет на общие объемы продаж этого напитка, так как большинство россиян обычно закупает его заранее, заявил РИА Новости глава Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов.

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает снять запрет на ночную продажу игристого вина (шампанского) в Новый год и Рождество и намерен уже 8 декабря внести такой законопроект на рассмотрение в заксобрание. Затем региональный парламент, если сочтет нужным, может внести его в Госдуму.

"Если такая инициатива будет принята, то, конечно, это хорошо — люди имеют право на приобретение качественного товара, если же нет, то продажа шампанского в ночное время два дня в году все равно не сможет повлиять на общие результаты продаж", — сказал Соколов.

Кроме того, глава ассоциации полагает, что именно игристые вина "вряд ли являются острой необходимостью непосредственно в новогоднюю ночь".

В настоящее время во многих российских регионах действует стандартный запрет на покупку алкоголя в период с 23:00 до 08:00. В некоторых регионах этот временной период увеличен.