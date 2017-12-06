В S&P назвали риски расширения американских санкций на госдолг России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Расширение санкций США на госдолг России может повлечь за собой краткосрочную панику на рынке, считает экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) Татьяна Лысенко.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал документ о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Таким образом, санкции, которые ранее — в форме указов — были введены президентом Бараком Обамой, обретают форму закона. Документ предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.

Если США расширят санкции на госдолг России, "мы увидим некоторую краткосрочную панику, поскольку приблизительно треть государственных облигаций держат нерезиденты", заявила Лысенко в Лондоне в интервью агентству Блумберг. Она уточнила, что если санкции затронут все облигации в иностранной валюте, то, вероятно, возникнет кратковременная паника и на долговом, и на валютном рынке.

При этом для самого правительства ограничения на новые выпуски его бондов не станут большой проблемой, поскольку, во-первых, состояние бюджета РФ улучшилось, считает Лысенко. По ее словам, дела обстоят достаточно хорошо благодаря как нефтяным, так и ненефтяным доходам, а бюджетный дефицит сокращается довольно быстро.

Кроме того, новые облигационные выпуски будут востребованы локальными участниками рынка, считает аналитик S&P. И в среднесрочной перспективе серьезные негативные последствия новых санкций США для финансового положения РФ маловероятны. "У России по-прежнему есть активы и гибкость в корректировке расходов, по крайней мере, на следующие несколько лет", — цитирует Лысенко агентство.

В свою очередь, ранее, в ноябре замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявлял, что минфин РФ рассматривает альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай, если иностранные инвесторы, которые приобретают около трети российских ОФЗ, испугаются ужесточения американских санкций.

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