В S&P назвали риски расширения американских санкций на госдолг России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Расширение санкций США на госдолг России может повлечь за собой краткосрочную панику на рынке, считает экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) Татьяна Лысенко.
Если США расширят санкции на госдолг России, "мы увидим некоторую краткосрочную панику, поскольку приблизительно треть государственных облигаций держат нерезиденты", заявила Лысенко в Лондоне в интервью агентству Блумберг. Она уточнила, что если санкции затронут все облигации в иностранной валюте, то, вероятно, возникнет кратковременная паника и на долговом, и на валютном рынке.
При этом для самого правительства ограничения на новые выпуски его бондов не станут большой проблемой, поскольку, во-первых, состояние бюджета РФ улучшилось, считает Лысенко. По ее словам, дела обстоят достаточно хорошо благодаря как нефтяным, так и ненефтяным доходам, а бюджетный дефицит сокращается довольно быстро.
В свою очередь, ранее, в ноябре замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявлял, что минфин РФ рассматривает альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай, если иностранные инвесторы, которые приобретают около трети российских ОФЗ, испугаются ужесточения американских санкций.
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