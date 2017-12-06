Парламент Армении ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

ЕРЕВАН, 6 дек – РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении ратифицировало в среду договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РИА Новости.

За принятие законопроекта о ратификации проголосовали 82 депутата, против — пять. Ранее кабмин Армении включил обсуждение документа в повестку инициированного им 12 декабря внеочередного заседания парламента, однако депутаты решили обсудить вопрос в ходе очередной парламентской пленарной недели.

Целью договора является обеспечение единого таможенного регулирования в странах ЕАЭС. Таможенный кодекс (ТК) направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Кодекс должен вступить в силу 1 января 2018 года.

Нормы ТК предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию таможенных операций, применение механизма "единого окна", смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов "прослеживаемости" движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС. Положения документа меняют подходы к институту уполномоченного экономического оператора, а также вносят существенные изменения и в порядок взимания таможенных платежей и их администрирования таможней.

ТК предусматривает перевод таможенных операций в электронный вид, отказ от предоставления документов в момент предоставления электронной декларации и возможность совершения таможенных операций с учетом информационных систем без непосредственного участия таможенников, отказ от истребования документов и сведений о товарах, которые таможня может получить в своих информационных ресурсах. Допускается возможность выпуска товаров в сокращенные сроки, освобождение от уплаты обеспечительных платежей при перевозках железнодорожным и воздушным транспортом, предоставление отсрочки по уплате платежей на один месяц.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.