Парламент Армении ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

ЕРЕВАН, 6 дек – РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении ратифицировало в среду договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РИА Новости.
Целью договора является обеспечение единого таможенного регулирования в странах ЕАЭС. Таможенный кодекс (ТК) направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Кодекс должен вступить в силу 1 января 2018 года.
Нормы ТК предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию таможенных операций, применение механизма "единого окна", смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов "прослеживаемости" движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС. Положения документа меняют подходы к институту уполномоченного экономического оператора, а также вносят существенные изменения и в порядок взимания таможенных платежей и их администрирования таможней.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.