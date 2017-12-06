Продажи мельдония в России растут второй год после скандала с допингом

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продажи медикаментов на основе мельдония продолжают расти в РФ на второй год после спортивного скандала вокруг этого препарата, сообщили РИА Новости эксперты фармацевтического рынка.
"В январе-августе этого года продажи мельдония в денежном выражение выросли на 20% в годовом исчислении, в упаковках — на 10,5%. Динамика довольно приличная", — сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
"Во время прошлогоднего скандала много людей узнали о мельдонии. В этом году объемы продаж продолжают расти", — заметил гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
В медицине препараты на основе дегидрата мельдония используются для терапии при стенокардии, инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности, в составе комплексной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении, в послеоперационный период для ускорения реабилитации.