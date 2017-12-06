Продажи мельдония в России растут второй год после скандала с допингом

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продажи медикаментов на основе мельдония продолжают расти в РФ на второй год после спортивного скандала вокруг этого препарата, сообщили РИА Новости эксперты фармацевтического рынка.

"В январе-августе этого года продажи мельдония в денежном выражение выросли на 20% в годовом исчислении, в упаковках — на 10,5%. Динамика довольно приличная", — сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Во время прошлогоднего скандала много людей узнали о мельдонии. В этом году объемы продаж продолжают расти", — заметил гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило препарат "Милдронат" (действующее вещество мельдоний) с 1 января 2016 год. В применении препарата были уличены многие известные российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову, которая отбыла дисквалификацию сроком в 15 месяцев. При этом не до конца ясно, в какой срок препарат выводится из организма — почти все спортсмены заявили, что перестали применять его задолго до того, как препарат попал в список запрещенных. Позже WADA начало исследование и смягчило требования, в результате чего многие спортсмены из РФ избежали наказания. Шарапова сыграла свой первый официальный матч после дисквалификации в апреле этого года.

В медицине препараты на основе дегидрата мельдония используются для терапии при стенокардии, инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности, в составе комплексной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении, в послеоперационный период для ускорения реабилитации.