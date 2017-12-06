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Экономика

Эксперты рассказали, помогут ли санкции США возвращению капиталов в Россию

04:1306.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Массового возврата капиталов в связи с ожидаемыми новыми санкциями США против России ждать не стоит, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рябков назвал отсутствием политической воли продолжение санкций США

В частности, возврат капиталов уже может быть заблокирован – еще до принятия решений о новых санкциях. Об этом рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев в кулуарах "круглого стола" о будущем мировой экономики и финансовой системы в контексте перспектив и угроз для России, прошедшего в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Ряд российских бизнесменов лоббирует идею выпуска Минфином специальных инструментов по примеру облигаций внутреннего валютного займа, в которые они хотели бы вложить деньги, хранящиеся сейчас на зарубежных счетах, и заработать на этом, писало ранее агентство Рейтер.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Агентство ссылается на ряд источников, которые рассказали о том, как российские элиты ищут способы вернуть в Россию свои зарубежные активы, опасаясь дальнейшего ужесточения санкций.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал документ о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Таким образом, санкции, которые ранее — в форме указов — были введены против РФ президентом Бараком Обамой, обретают форму закона. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Возврата может и не быть

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AFP 2017 / John Macdougall
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Впрочем, вопроса выпуска особого финансового инструмента под возвращающиеся капиталы может и не встать, полагают эксперты.

Павел Медведев не слышал о планах массового возврата резидентами капиталов в Россию, которые в целом могут составлять несколько сотен миллиардов долларов.

"Их попросту могут не выпустить – даже до возможного введения новых санкций счета могут быть блокированы для переводов в Россию. В итоге, если санкции пойдут по пессимистическому для нас сценарию, то люди, скорее всего, потеряют свои капиталы. А американцы, похоже, "закусили удила", и есть опасения, что сделают все по максимуму", — рассуждает он.

В невозврате капиталов в Россию уверен и главный стратег инвестиционной компании "Атон" Алексей Каминский.

Посол США в РФ Джон Хантсман . Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Россияне выводили капиталы в основном в европейскую юрисдикцию, а распространение американских санкций на них не так очевидно. Кроме того, никто не мешает им выйти в Гонконг, который в последнее время становится очень модным среди инвесторов. При этом китайцы наверняка не послушают американцев в вопросе ареста средств россиян из-за санкций. Так что проблемы выпуска нового инструмента под возвращающиеся средства стоять не должно", — говорит он.

На значительные объемы возвращения капитала, "убежавшего" из России в 2013-2014 годах, рассчитывать не стоит, также говорит руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank Даниил Егоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"По нашим данным, большая часть капитала, утекшего из России в эти годы, осела в Европе. Так как в рамках Евросоюза существует несколько различных юрисдикций, и некоторые из них весьма удобны для российского капитала, массовый переход инвесторов в российские ценные бумаги нам представляется достаточно спорным с точки зрения целесообразности", — добавил он.

Держателям иностранных счетов проще спрятать деньги в офшорах используя подставные фирмы, чем возвращать их в Россию, где вероятность санкционного давления только усиливается, и периодически меняются правила игры, отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Нового инструмента не будет

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эксперты рассказали, ждать ли обвала рубля перед выборами из-за санкций США
Поскольку массовый возврат средств неочевиден, то и выпуск новых валютных облигаций также маловероятен, считает Каминский из компании "Атон".

Минфин России размещает облигации в соответствии с ранее принятой программой привлечения, напомнил руководитель департамента операций с долговыми инструментами "БКС Глобал Маркетс" Алексей Виноградов. "Эта программа на 2017 год выполнена, поэтому нового размещения облигаций, номинированных в долларах, ожидать не стоит", — добавил он.

Последние несколько лет Минфин успешно размещает долларовые облигации на локальном рынке (например, Russia 26, Russia 27, Russia 47), которые можно покупать на локальном рынке и хранить в НРД, рассуждает портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Дмитрий Дорофеев.

"Эти инструменты имеют высокую ликвидность и являются логичной альтернативой банковским депозитам. Именно поэтому Минфину нет никакого смысла запускать какие-то новые инструменты, когда у него и так есть весь необходимый набор", — добавил он.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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