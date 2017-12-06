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Экономика

Титов попросит Путина разрешить возвращение сбежавших в Лондон бизнесменов

03:5806.12.2017
(обновлено: 04:31 06.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фотоУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов готовит для президента Владимира Путина список российских бизнесменов, которые скрываются в Лондоне от российского правосудия, и попросит разрешить им вернуться на родину, возместив нанесенный ущерб.

Евгений Чичваркин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Мы создали специальный общественный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, именно связанный с розыском и уголовным преследованием. И хотим сегодня начать диалог с властью", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

По словам Титова, недавно он ездил в Лондон, где помимо того, что участвовал в российско-английском бизнес-форуме, общался с российскими предпринимателями, которые находятся в розыске Интерпола из-за уголовных дел, заведенных на них на родине.

"Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Мы видим, что, по крайней мере ко мне поступило за это время несколько уже обращений от них и мы видим, что часто это те же нарушения, которые мучают наших предпринимателей, которые не уехали, но оказались в СИЗО. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверно единственный их грех по отношению к другим", — сказал бизнес-омбудсмен.

В зале судебных заседаний
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Он отметил, что после проведения анализа обращений бизнесменов будет обращаться к президенту. "Мы сейчас посмотрим весь список, сначала мы сами проведем анализ этих обращений, потом конкретно по фамилиям будем обращаться к президенту с тем, чтобы решать их вопрос", — сказал бизнес-омбудсмен.

Он сообщил также, что будет ходатайствовать об исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола и попросит разрешить им вернуться на родину, возместив нанесенный ущерб. "(Планируем — ред.) сказать, что снять розыск по Интерполу, разрешить им вернуться в страну и с каждым уже определиться уже по его делу. Наверно часть этих предпринимателей действительно нарушили закон и надо будет найти решение, как погасить тот ущерб, который они стране принесли. Но многие из них по тем делам, которые мы посмотрели, мы очень сомневаемся, что действительно что-то нарушили, что это действительно заряженные уголовные дела", — сказал Титов.

Кто это может быть

Андрей Черняков в должности президента НПО Космос. Архивное фото
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Лондон часто становится прибежищем скандально известных бизнесменов из России. У двух стран нет соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам, поэтому часто запросы правоохранительных органов остаются без внимания, а решения российских судов там не исполняются.

Среди наиболее известных миллиардеров, сбежавших из России в Великобританию — предприниматель и бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин. Он располагает состоянием, предположительно, в 150 миллионов фунтов стерлингов и проживает сейчас в Лондоне, где держит свой магазин элитных вин. Москва добивается его экстрадиции по делу о похищении экспедитора Андрея Власкина.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Англии проживает и экс-глава Банка Москвы миллиардер Андрей Бородин. В России его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Там же находится и экс-президент НПО "Космос" Андрей Черняков, которому предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей.

Пополнить список может и экс-сенатор, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, обвиняемый в банкротстве банка, хищении и незаконном выводе из него средств, экс-гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин, обвиняемый в коррупции, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов, против которого в России возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей.

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