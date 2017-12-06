Европейский бизнес опасается дискриминации из-за налоговой реформы Трампа

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Европейский бизнес имеет ряд опасений в связи с тем, что новая политика в области взимания налогов администрации США может привести к дискриминационному налогообложению для зарубежных компаний, заявил РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.

"Некоторые опасения у европейцев вызывает вероятность увеличения налогов для европейских компаний, продающих свою продукцию в США. Если это произойдет, США вызовут ответный набор действий в виде односторонних дискриминационных налогов и тарифов, то есть сами сделают себя уязвимыми", — сказал он.

Однако он добавил, что поставят ли США себя в такое положение – большой вопрос. Другая опасность для европейского рынка – возврат крупных компаний на территорию Америки и в связи с этим сокращение капиталовложений в европейский рынок.

В минувшие выходные сенат США одобрил проект налоговой реформы, который должен привести к самым серьезным за несколько десятилетий изменениям в Налоговом кодексе страны. Основное положение реформы — снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.

Теперь республиканцам в сенате и палате представителей предстоит разработать совместный вариант законопроекта, который затем будет представлен президенту Дональду Трампу.