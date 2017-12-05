Российско-японский инвестфонд осуществил инвестицию в "Транснефть"

НОВО-ОГАРЕВО, 5 дек — РИА Новости. Российско-японский инвестиционный фонд инвестировал в "Транснефть", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник.

РФПИ выступает учредителем фонда вместе с Японским банком международного сотрудничества (JBIC).

"Благодаря Вашей поддержке российско-японский фонд стал активно функционировать и очень быстро осуществил первые три инвестиции, в том числе инвестицию в компанию "Транснефть". И мы считаем, что это очень важная инвестиция наших японских партнеров, и благодарим Вас за поддержку российско-японского фонда", — сказал Дмитриев.

"Они инвестируют в развитие компании и верят в рост капитализации компании "Транснефть", — отметил он.

В конце ноября первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер говорил, что Российско-японский инвестфонд в ближайшее время планирует закрыть сделку по инвестициям в "Транснефть" на 150 миллионов долларов. Как пояснял РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин, по имеющейся у компании информации, эти инвестиции заключаются в покупке привилегированных акций "Транснефти" на рынке.

РФПИ и JBIC в конце прошлого года объявили о создании Российско-японского инвестфонда с объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов для финансирования совместных инвестиционных проектов двух стран в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и многих других. Фонд начал работу в сентябре текущего года с проекта в сфере фармацевтики.