РФПИ проинвестирует российские интернет-порталы

НОВО-ОГАРЕВО, 5 дек — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время объявит о совместных с партнерами инвестициях в ряд российских интернет-порталов, а также о совместных с китайской компанией Alibaba инвестициях в логистическую инфраструктуру интернета в РФ, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник.

"Мы объявим в ближайшее время инвестиции в компанию "Яндекс.Такси", а также инвестиции в ряд наших интернет-порталов с целью расширения их деятельности за рубежом, и также инвестиции с компанией Alibaba в логистическую инфраструктуру интернета в России", — отметил Дмитриев.

Ранее глава фонда говорил, что РФПИ планирует инвестировать в объединенную компанию "Яндекс.Такси" и Uber, а также другие проекты "Яндекса". По его словам, "Яндекс" имеет очень значимые перспективы по расширению в другие страны, в том числе Ближнего Востока.

Дмитриев во вторник также рассказал, что фонд создал структуру "РФПИ Технологии", чтобы инвестировать в технологический сектор. "Мы пригласили ведущих партнеров из Китая, Японии, Сингапура, Европы, Арабских Эмиратов, которые вместе с нами будут инвестировать в технологические проекты в рамках Вашей инициативы по цифровой экономике", — сказал он на встрече с президентом.