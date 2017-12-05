Российская элита задумалась о возвращении капитала из-за санкций

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ряд российских бизнесменов лоббируют идею выпуска Минфином специальных инструментов по примеру облигаций внутреннего валютного займа, в которые они хотели бы вложить деньги, хранящиеся сейчас на зарубежных счетах, и заработать на этом, пишет Рейтер.

Агентство ссылается на ряд источников, которые рассказали о том, как российские элиты ищут способы вернуть в России свои зарубежные активы, опасаясь дальнейшего ужесточения санкций.

"Года три назад, в рамках темы "деофшоризация" поступали предложения по выпуску валютных облигаций для стимулирования репатриации капиталов. Тогда дополнительным аргументом была высокая волатильность курса рубля, девальвация и негативные прогнозы по курсу. Сейчас таким дополнительным аргументом могут быть и санкции", — цитирует Рейтер высокопоставленного источника, имеющего связи в бизнес-кругах и Кремле.

Высокопоставленный источник в крупной российской компании сказал, что ряд людей хотят перевести свои иностранные денежные активы в РФ, но российские банки могут отказаться принимать средства из-за той же угрозы санкций.

"Поэтому додумались до того, чтобы какой-то счет открыть, на него купить российские облигации, которые Минфин специально выпустит, и их разместить в каком-нибудь месте, в депозитарии", — пояснил он. Кроме того, доходность валютных госбумаг выше, чем банковских валютных депозитов, ставки по которым в лучшем случае чуть превышают 2 процента. Евробонды Россия-47, например, торгуются с доходностью около 5%, десятилетняя Россия-28 — около 4%.

Источник в российском Минфине опроверг агентству информацию, сказав, что никаких специальных инструментов не требуется, а при желании вложиться в суверенные бумаги, это можно сделать через российский депозитарий, купив еврооблигации.

Минфин ежегодно размещает евробонды, номинированные в долларах, однако к покупкам бумаг приглашаются в основном иностранные инвесторы. Российским инвесторам Минфин рекомендует покупать рублевые ОФЗ.