Россия видит риски в продолжении "долларового сотрудничества" с Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Москва в условиях антироссийских санкций со стороны США видит риски в продолжении "долларового сотрудничества" со своими партнерами, в том числе с Индией, заявил российским информагентствам советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев.

"Либерализация международных финансово-экономических отношений была приоритетом американской политики. Сегодня жизнь сильно изменилась: в свете антироссийских санкций мы видим, что работа в долларах – вещь очень рискованная. Доллар перестал быть безопасной валютой. Все, кто работает в долларах, рискуют подвергнуться не только контролю со стороны американских спецслужб, но и просто лишиться своих денег", — сказал Глазьев.

Экономист напомнил, что, помимо России, опыт американского давления в финансовом секторе пережили и ее партнеры, прежде всего, Иран и Индия. "Здесь историческая память подсказывает нам, что лучше переходить на национальные валюты и интегрировать наши банковские системы, чем работать через третьи страны", — указал советник президента РФ.

По его словам, индийская сторона "отвыкла от использования пары "рубль-рупия", однако уже сейчас понимает, что отказ от взаимных расчетов в национальной валюте привел к появлению новых барьеров в сфере торговли. "В свете политического желания обоих государств расширять торгово-экономическое сотрудничество, я думаю, переход на национальную валюту неизбежно произойдет", — заявил Глазьев, подчеркнув, что "с российской стороны в этом вопросе нет никаких препятствий".

"Что касается индийской стороны, я здесь тоже не вижу особых препятствий с точки зрения системы валютного и банковского регулирования. Нам она понятна, она соответствует всем международным стандартам. Мешает инерция мышления. Инерция мышления, связанная с предыдущим этапом в мировом экономическом развитии под флагом либеральной глобализации, которая была навязана США", — добавил Глазьев.

Согласно данным Минпромторга РФ, товарооборот России и Индии за первые восемь месяцев 2017 года вырос на 31,8% в годовом выражении — до 6 миллиардов долларов. При этом отмечалось, что две страны расширяют сотрудничество в области фармацевтической, медицинской, алюминиевой промышленности, а также в строительстве железных дорог.