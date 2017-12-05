В России пройдет эксперимент по маркировке табачной продукции в 2018 году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило решение о проведении в срок с 15 января по 31 декабря 2018 года эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Сообщается, что 1 июля вступают в силу утвержденные законодательством РФ нормы регулированию вопросов предотвращения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями. В связи с этим правительство РФ должно определить уполномоченный орган, который будет анализировать информацию об учете производства табачных изделий, перемещения их через таможенную или государственную границы РФ, об их оптовой и розничной торговле, обороте производственного оборудования, о движении и распределении табачной продукции и табачных изделий.

Также кабмину необходимо установить порядок обмена информацией между контролирующими органами и уполномоченный орган, информационные ресурсы которого будут использоваться организациями, торгующими оптом и в розницу табачными изделиями, для проверки подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок.

"В целях проработки этих вопросов подписанным постановлением утверждено решение о проведении эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что эксперимент будет добровольным для его участников. Также, как следует из документа, правительство РФ согласилось с предложением ООО "Оператор-ЦРПТ" об осуществлении на безвозмездной основе функций оператора информационной системы, используемой для проведения эксперимента.