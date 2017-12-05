Слуцкий не исключил визита в Россию представителей иранских компаний

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что представители иранских компаний могут посетить Россию.

Комитет Госдумы по международным делам во вторник проводит совместное заседание с комиссией Меджлиса исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике.

По словам Слуцкого, парламентарии РФ и Ирана должны сосредоточиться, прежде всего, на гармонизации законодательств двух стран и межпарламентском сотрудничестве.

"Возможно, если господин председатель Государственной думы примет такое решение, мы в составе возглавляемой им высокой делегации привезем представителей компаний, которые работают в Иране, и проговорим те важнейшие вопросы, которые являются сегодня инфраструктурно значимыми и требуют скорейшего решения или в формате совместной рабочей комиссии, или в любом другом формате между нашими странами" — сказал Слуцкий.

Ранее стало известно, что председатель ГД Вячеслав Володин в первой половине 2018 года посетит Тегеран.