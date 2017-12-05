С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Структура, ответственная за развитие Северного морского пути, будет создана в России в ближайшее время, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Сегодня есть уверенность в том, что такая структура (ответственная за развитие Северного морского пути) будет создана в ближайшее время… Развитие СМП – это амбициозный, глобальный проект – можно сказать, проект планетарного масштаба", — сказал Рогозин на VII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге во вторник.

Вице-премьер напомнил, что новая редакция программы социально-экономического развития арктической зоны, которая предусматривает, в том числе и развитие Северного морского пути, должна быть профинансирована в размере более 190 миллиардов рублей. По оценке вице-премьера, фактически это является дополнительным источником финансирования с учетом, в частности, затрат государства на сооружение ледоколов для работы в арктической зоне.

Ранее госкорпорация "Росатом" разработала законопроект, позволяющий наделить ее полномочиями по осуществлению надзора и контроля судоходства на Севморпути. В соответствии с документом Росатом может получить полномочия по организации прохода судов в акватории Северного морского пути, право принятия решений об открытии на СМП морских портов и утверждении порядка сдачи в аренду федеральной собственности объектов этих портов. Также планируется, что Росатом будет утверждать правила оказания услуг и перечень портовых сборов в морских портах, расположенных в акватории Северного морского пути.

Помимо этого, законопроект наделяет Росатом полномочиями по приему заявлений и выдаче разрешений на проход судов по СМП, мониторингу гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки, согласованию установки средств навигационного оборудования, выработке рекомендаций по разработке маршрутов плавания судов и использованию ледоколов, содействию в организации проведения поисковых и спасательных операций.

Планируется, что принятие законопроекта позволит существенно активизировать развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике. Ожидаемым сроком вступления законопроекта в силу был обозначен январь 2018 года.

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