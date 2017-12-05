Путин отметил важность освоения перспективных газовых месторождений

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XV Международного форума "Газ России – 2017" и отметил, что на фоне нестабильности мировых энергетических рынков необходимо активно осваивать перспективные месторождения, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия по праву является одной из ведущих энергетических держав мира, крупным производителем и поставщиком природного газа. Он отметил, что устойчивое развитие газового комплекса во многом определяет динамику экономического роста страны, способствует решению ключевых социальных задач, а также влияет на качество жизни людей.

"На фоне нестабильности мировых энергетических рынков, ужесточения международной конкуренции – необходимо укреплять научно-технологический, экспортный потенциал газовой отрасли, активно осваивать новые перспективные месторождения, продвигать масштабные инфраструктурные проекты. Наращивать сотрудничество с зарубежными партнёрами", — добавил российский президент.

Он отметил, что форум "Газ России", встречи которого нацелены на консолидацию профессионального сообщества и обсуждение актуальных задач российской газовой отрасли, завоевали высокий деловой авторитет, убедительно доказали свою востребованность.