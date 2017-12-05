МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Представитель "Технопромэкспорта", входящего в "Ростех", заявил в арбитражном суде Москвы, что исковые требования Siemens в споре из-за "крымских турбин" направлены на причинение вреда России и нарушение ее суверенитета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Эмбарго Европейского cоюза, которое в судебном порядке пытаются исполнить истцы, нарушает суверенитет нашего государства", — сказал представитель ТПЭ.

По его словам, действия Siemens противоречат законодательному принципу единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории страны. Как заявил представитель "Ростеха", Siemens фактически добивается, чтобы российские компании, российские суды на российской территории соблюдали санкционные требования чужой международной организации – Евросоюза.

Арбитраж Москвы рассматривает встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций. Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" требует признать сделку по поставке турбин недействительной. Во встречном иске структуры "Ростеха" требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ, которые, по словам представителя Siemens в суде, касаются установления конечного пункта назначения турбин.