МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Представитель "Технопромэкспорта" (ТПЭ), входящего в "Ростех", заявил в арбитражном суде Москвы, что российские компании не обязаны соблюдать санкции, введенные иными государствами против России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Общие начала применения иностранного права на территории РФ не обязывают российские компании соблюдать запреты и ограничения, введенные иностранными организациями или государствами против Российской Федерации", — сказал представитель ТПЭ.

Он также отметил, что в оспариваемом Siemens контракте на поставку "крымских турбин" закреплено, что отношения сторон регулируются исключительно нормами права Российской Федерации.

Арбитраж Москвы рассматривает встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.

Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" требует признать сделку по поставке турбин недействительной. Во встречном иске структуры "Ростеха" требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ, которые, по словам представителя Siemens в суде, касаются установления конечного пункта назначения турбин.