МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Представитель "Технопромэкспорта" (ТПЭ), входящего в "Ростех", заявил в арбитражном суде Москвы, что российские компании не обязаны соблюдать санкции, введенные иными государствами против России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Он также отметил, что в оспариваемом Siemens контракте на поставку "крымских турбин" закреплено, что отношения сторон регулируются исключительно нормами права Российской Федерации.
Арбитраж Москвы рассматривает встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.
Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" требует признать сделку по поставке турбин недействительной. Во встречном иске структуры "Ростеха" требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ, которые, по словам представителя Siemens в суде, касаются установления конечного пункта назначения турбин.