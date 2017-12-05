Представитель Siemens рассказал о контракте по крымским турбинам

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Представитель Siemens заявил в арбитражном суде Москвы, что по инициативе немецкой стороны в контракт по поставке "крымских турбин" был включены нормы, исключающие нарушение санкций Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Он пояснил, что в контракт были включены пункты, предусматривающие право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если бы это грозило нарушением санкций, обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливающие конечным местом поставки оборудования Таманский полуостров.
Представитель Siemens, как и на предварительных слушаниях, заявил, что заключение контракта произошло под влиянием обмана со стороны ТПЭ или под влиянием заблуждения.
Арбитражный суд Москвы во вторник рассматривает встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.
Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Точное содержание оспоренных положений договора пока не известно. По словам представителя Siemens в суде, они касаются конечного пункта назначения турбин. Он уточнил, что контракт закрепил намерение сторон не допустить изменение конечного пункта назначения турбин, которым был Таманский полуостров.
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