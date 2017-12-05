Представитель Siemens рассказал о контракте по крымским турбинам

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Представитель Siemens заявил в арбитражном суде Москвы, что по инициативе немецкой стороны в контракт по поставке "крымских турбин" был включены нормы, исключающие нарушение санкций Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Усилия были направлены на то, чтобы не допустить нарушения концерном Siemens санкций ЕС и освободить от возможной ответственности ", — сказал представитель Siemens.

Он пояснил, что в контракт были включены пункты, предусматривающие право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если бы это грозило нарушением санкций, обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливающие конечным местом поставки оборудования Таманский полуостров.

Представитель Siemens, как и на предварительных слушаниях, заявил, что заключение контракта произошло под влиянием обмана со стороны ТПЭ или под влиянием заблуждения.

Арбитражный суд Москвы во вторник рассматривает встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.

В своем иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — Siemens требует признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей — договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требует обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens. СТГТ является соистцом в этом процессе.

Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Точное содержание оспоренных положений договора пока не известно. По словам представителя Siemens в суде, они касаются конечного пункта назначения турбин. Он уточнил, что контракт закрепил намерение сторон не допустить изменение конечного пункта назначения турбин, которым был Таманский полуостров.

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