Суд признал банкротом основателя обувной сети Carlo Pazolini Илью Резника

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя и совладельца сети обувных магазинов Carlo Pazolini Илью Резника и открыл процедуру реализации его имущества, следует из опубликованного решения суда.

Первая процедура банкротства – реструктуризация долгов – была введена в отношении Резника в апреле по заявлению московского Автоторгбанка. Суд тогда включил задолженность Резника перед банком в размере более 660 миллионов рублей в реестр требований кредиторов бизнесмена. Суд также утвердил финансовым управляющим Резника арбитражную управляющую Любовь Кирееву.

На заседании по рассмотрению отчета Киреевой о ходе процедуры банкротства 29 ноября она пояснила, что план реструктуризации долгов Резника никем из заинтересованных лиц не представлен. Ряд кредиторов — "АТБ Банк", Юникредитбанк – просили отложить рассмотрение дела о банкротстве по существу.

Однако суд согласился с доводами кредиторов "Крофт Эссетс корп" и "НПЛ Инвест Лтд" о наличии оснований для введения реализации имущества. Финансовым управляющим на эту процедуру банкротства утвержден Герман Логинов.

Арбитраж Москвы в сентябре также признал банкротом ритейлера АО "Фирма "Анта" (бренд Carlo Pazolini) и открыл в компании конкурсное производство сроком на полгода. Как сообщил в суде представитель временного управляющего Майи Яровиковой, на момент первого собрания кредиторов, которое прошло в августе, в реестр требований кредиторов "Анты" были включены требования на 6,4 миллиарда рублей.