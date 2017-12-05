Нефть дорожает на ожиданиях данных по запасам нефти в США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут во вторник утром на ожиданиях трейдерами данных статистики по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.45 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% — до 62,47 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1% — до 57,53 доллара за баррель.

Участники рынка ожидают статистику по запасам нефти в США. В частности, во вторник свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а в среду — управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Теперь все будут наблюдать за данными о запасах сырой нефти США, которые опубликуют сегодня и завтра", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

В то же время трейдеры продолжают отыгрывать решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года, которое было принято на прошлой неделе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. На прошлой неделе участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.