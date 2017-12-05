Торговая палата: российский бизнес идет на рынок США, несмотря на сложности

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Российский средний и малый бизнес активно ищет пути выхода на американский рынок, несмотря на ухудшающуюся геополитическую обстановку и явное нежелание новой администрации США стимулировать российско-американское деловое сотрудничество, рассказал РИА Новости представитель Российской Торговой палаты в США Дмитрий Бескурников.
Он признался, что давление на российские компании по-прежнему есть. "Оно носит иногда прямой характер в виде санкций и косвенный характер. Сегодня на наше мероприятие никто, например, не пришел из Министерства Торговли США, никто не пришел из государственного департамента. Это же показатель", — добавил он.
Он затруднился ответить, с чем связан такой интерес малого и среднего бизнеса РФ к американскому рынку. "За последний месяц ко мне пришло 7 запросов. Два запроса помочь создать предприятие в США, запрос о совместной деятельности. И четыре запроса об экспорте из России. Серьезные (запросы), поддержанные торговыми региональными палатами. Это, я считаю, позитивный момент", — заявил он.
"Если раньше они, в основном шли в Европу, как я понимаю, может быть даже куда-то на Ближний Восток, в Китай. Сейчас они уже смотрят на США. Потому что рынок США, не то, что он беспределен, но все-таки это почти 400 миллионов покупателей с хорошим достатком. Экономика Соединенных Штатов сейчас развивается на уровне 3-3,5% в год. А после прихода Трампа она как бы получила некое дыхание. Безработицы нет, поэтому здесь рынок сбыта есть", — заключил он.