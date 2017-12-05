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Экономика

Торговая палата: российский бизнес идет на рынок США, несмотря на сложности

05:5305.12.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаги США в Вашингтоне. Архивное фотоФлаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Российский средний и малый бизнес активно ищет пути выхода на американский рынок, несмотря на ухудшающуюся геополитическую обстановку и явное нежелание новой администрации США стимулировать российско-американское деловое сотрудничество, рассказал РИА Новости представитель Российской Торговой палаты в США Дмитрий Бескурников.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
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"Я сейчас сталкиваюсь с тем, что российские малые и средние предприятия, представляющие интересы региональной торговой палаты, я бы сказал, неожиданно, стали обращаться за советом и помощью в продвижении их продукции на рынок Соединенных Штатов. Потому что был период, в основном прошлый год и начало этого года, когда как-то вот, в силу известных обстоятельств, все не только боялись, но и не хотели высовываться", — сказал он в кулуарах четвертой ежегодной конференции Doing Business with the Eurasian Union (Бизнес с Евразийским союзом), проводимой "Евразия-Центром".

Он признался, что давление на российские компании по-прежнему есть. "Оно носит иногда прямой характер в виде санкций и косвенный характер. Сегодня на наше мероприятие никто, например, не пришел из Министерства Торговли США, никто не пришел из государственного департамента. Это же показатель", — добавил он.

Посол США в РФ Джон Хантсман . Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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При этом, ситуация ухудшается — "изменения (после прихода Трампа в отношении российского бизнеса в США –ред.) идут пока только в худшую сторону. Мы же уже слышали – что санкции будут только ужесточаться. Более того, они уже носят более постоянный характер", — сказал Бескурников.

Он затруднился ответить, с чем связан такой интерес малого и среднего бизнеса РФ к американскому рынку. "За последний месяц ко мне пришло 7 запросов. Два запроса помочь создать предприятие в США, запрос о совместной деятельности. И четыре запроса об экспорте из России. Серьезные (запросы), поддержанные торговыми региональными палатами. Это, я считаю, позитивный момент", — заявил он.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Он предположил, что причина может быть в том, что уровень развития российского малого и среднего бизнеса достиг такого этапа, что ему просто стало тесно в России и на традиционных для него рынках. И он начал развиваться вширь. "Сейчас я вижу, что у предприятий появились инновационные продукты, запатентованные технологии. И они хотят их реализовывать. В том числе, и в Соединенных Штатах. И в этом я вижу новое направление, потому, что эти компании не попадают под санкции, они, в основном, представляют российскую глубинку", — продолжил собеседник агентства.

"Если раньше они, в основном шли в Европу, как я понимаю, может быть даже куда-то на Ближний Восток, в Китай. Сейчас они уже смотрят на США. Потому что рынок США, не то, что он беспределен, но все-таки это почти 400 миллионов покупателей с хорошим достатком. Экономика Соединенных Штатов сейчас развивается на уровне 3-3,5% в год. А после прихода Трампа она как бы получила некое дыхание. Безработицы нет, поэтому здесь рынок сбыта есть", — заключил он.

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