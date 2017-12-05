Страховщики задумались об ОСАГО для беспилотных автомобилей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Беспилотные автомобили пока не стали привычным явлением на городских улицах, компании только тестируют эти технологии, но страховщики уже задумались о том, какими должны быть тарифы по КАСКО и ОСАГО для водителя-робота и чем условия страхования для них могут отличаться от человеческих.
В каско, по его словам, тарификацию необходимо разделить на две части — отдельно по транспортному средству по классическим рискам: ущерб, угон, полная гибель, и отдельно – по рискам для беспилотного оборудования.
Всерьёз, конечно, в России, ОСАГО для роботов пока никто не обсуждает, признают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). "Мы считаем, что этот тренд в России имеет крайне отдаленную перспективу", — заявили РИА Новости в ВСС. Но в мире дискуссия о создании страховых продуктов уже идет.
Премьерская тема
В июле текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости внесения изменений в транспортное законодательство, правила дорожного движения и страхования для развития рынка беспилотных автомобилей.
"Потребуется изменить методологическую базу — решить, что делать со списком лиц, допущенных к управлению, научиться разделять периоды, когда за рулем человек или машина едет сама, определиться с порядком выявления виновников ДТП, и продумать процедуры урегулирования убытков, когда в аварию попал автопилот", — пояснил Попков.
"При накоплении статистики возможно введение нового базового тарифа специально для беспилотного авто", — согласен Бойко.
Абсолютные значения
Страхование дронов, по его мнению, также необходимо разделить на два вида — страхование ответственности наподобие ОСАГО и страхование самого дрона по рискам ущерб, хищение и полная гибель наподобие каско. "Страхование ответственности будет покрывать риски причинения вреда жизни и здоровья или имуществу потерпевших при использовании дрона. Тарификация опять же должна строиться на базе значимой накопленной статистики, которой, к сожалению, пока нет", — пояснил он.
"В абсолютных числах стоимость ОСАГО не превысит 1 тысячи рублей, стоимость каско будет колебаться в районе 8-10% от страховой суммы, то есть для дрона, стоимостью 50 тысяч рублей, стоимость каско составит 4000-5000 рублей. При накоплении статистики, стоимость страховой защиты будет изменяться", — предположил Бойко.
Кто виноват?
Определение виновника в случае ДТП с беспилотником – это самый сложный вопрос, считает директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.
"Эта проблема усугубляется наличием принципиальных вопросов по поводу того, кто будет нести ответственность за ущерб, нанесенный беспилотным транспортным средством – собственник, производитель самого транспортного средства или производитель программного обеспечения для беспилотника", — сказал он РИА Новости.
При этом, по мнению страховщиков, придется существенно поменять ПДД. В частности, Бойко из "Опоры" предложил устанавливать на дороге, где можно встретить такой автомобиль, специальный знак, чтобы информировать других автомобилистов. "Сам беспилотный автомобиль также должен иметь опознавательный знак наподобие восклицательного знака, который должен устанавливать водитель, не имеющий достаточного опыта управления автомобилем", — считает Бойко.