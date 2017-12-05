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Экономика

Страховщики задумались об ОСАГО для беспилотных автомобилей

04:5405.12.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО. Архивное фотоОформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Беспилотные автомобили пока не стали привычным явлением на городских улицах, компании только тестируют эти технологии, но страховщики уже задумались о том, какими должны быть тарифы по КАСКО и ОСАГО для водителя-робота и чем условия страхования для них могут отличаться от человеческих.

Беспилотный электромобиль Jaguar Future Type Concept. Архивное фото
© Фото : Jaguar
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"Беспилотные автомобили тарифицировать по ОСАГО необходимо так же как и автомобили с водителем, отказавшись только от коэффициентов КО (список лиц, допущенных к управлению: ограниченный или неограниченный) и КВС (возраст и стаж лиц, допущенных к управлению)", — заявил РИА Новости руководитель управления анализа и тарификации страховой компании "Опора" Федор Бойко.

В каско, по его словам, тарификацию необходимо разделить на две части — отдельно по транспортному средству по классическим рискам: ущерб, угон, полная гибель, и отдельно – по рискам для беспилотного оборудования.

Всерьёз, конечно, в России, ОСАГО для роботов пока никто не обсуждает, признают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). "Мы считаем, что этот тренд в России имеет крайне отдаленную перспективу", — заявили РИА Новости в ВСС. Но в мире дискуссия о создании страховых продуктов уже идет.

Премьерская тема

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Tesla Motors
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Тема развития беспилотных систем, в частности воздушных, обсуждалась на площадке ПМЭФ-2017 в июне текущего года. По оценкам страховых экспертов, объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.

В июле текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости внесения изменений в транспортное законодательство, правила дорожного движения и страхования для развития рынка беспилотных автомобилей.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Tesla Motors
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Однако прежде чем перейти к конкретным законодательным решениям, необходимо накопить необходимую базу данных, а для этого потребуется время. Роботы могут получить скидку, но прежде чем пересматривать тариф, страховые компании должны убедиться, что беспилотный автомобиль несет меньше рисков, сказал начальник отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгений Попков.

"Потребуется изменить методологическую базу — решить, что делать со списком лиц, допущенных к управлению, научиться разделять периоды, когда за рулем человек или машина едет сама, определиться с порядком выявления виновников ДТП, и продумать процедуры урегулирования убытков, когда в аварию попал автопилот", — пояснил Попков.

"При накоплении статистики возможно введение нового базового тарифа специально для беспилотного авто", — согласен Бойко.

Абсолютные значения

Цех сборки автомобилей Лада Нива, Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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"Если говорить в абсолютных значениях, то стоимость страховки по ОСАГО (для беспилотника – ред.) будет такой же, как и в среднем по рынку, то есть 5500-6000 рублей, стоимость каско будет чуть выше средней за счёт дорогого оборудования и составит в среднем 70-75 тысяч рублей. При накоплении статистики, считаю, что стоимость по обоим видам страхования будет снижаться, так как беспилотные автомобили должны реже попадать в ДТП, чем автомобили с водителем", — рассуждает Бойко.

Страхование дронов, по его мнению, также необходимо разделить на два вида — страхование ответственности наподобие ОСАГО и страхование самого дрона по рискам ущерб, хищение и полная гибель наподобие каско. "Страхование ответственности будет покрывать риски причинения вреда жизни и здоровья или имуществу потерпевших при использовании дрона. Тарификация опять же должна строиться на базе значимой накопленной статистики, которой, к сожалению, пока нет", — пояснил он.

Концепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая на выставке в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперт также считает, что на данный момент по продукту, аналогичному ОСАГО, необходимо введение единого базового тарифа и коэффициентов за мощность и массу дрона, ведь, чем мощнее и массивнее дрон, тем больший ущерб он может нанести. А по продукту, аналогичному каско, по его мнению, необходимо исключить из покрытия расходные элементы типа винтов, а остальные риски страховать по аналогии с автомобилями.

"В абсолютных числах стоимость ОСАГО не превысит 1 тысячи рублей, стоимость каско будет колебаться в районе 8-10% от страховой суммы, то есть для дрона, стоимостью 50 тысяч рублей, стоимость каско составит 4000-5000 рублей. При накоплении статистики, стоимость страховой защиты будет изменяться", — предположил Бойко.

Кто виноват?

Президент РФ Владимир Путин во время демонстрации действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По мнению Попкова, когда на дороги начнут выезжать автомобили "с пустым водительским креслом", потребуется основательно пересмотреть всю систему штрафов и ответственности за нарушения ПДД. "Если беспилотник превысит скорость или станет причиной ДТП, кто будет платить штраф или возмещать ущерб — водитель, который в момент нарушения спал и не управлял автомобилем, собственник, который вовсе находится дома? В нормативных документах должна появиться четкая трактовка подобных ситуаций", — пояснил эксперт.

Определение виновника в случае ДТП с беспилотником – это самый сложный вопрос, считает директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

"Эта проблема усугубляется наличием принципиальных вопросов по поводу того, кто будет нести ответственность за ущерб, нанесенный беспилотным транспортным средством – собственник, производитель самого транспортного средства или производитель программного обеспечения для беспилотника", — сказал он РИА Новости.

Беспилотный автомобиль. Архивное фото
© AFP 2017 / Angelo Merendino
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"На наш взгляд, ответственность за действия автопилота должен нести автопроизводитель, устанавливающий автопилот на ТС. В этом случае, стоимость страхового полиса будет рассчитана исходя из вероятности аварии и надежности системы", — считает Княгиничев.

При этом, по мнению страховщиков, придется существенно поменять ПДД. В частности, Бойко из "Опоры" предложил устанавливать на дороге, где можно встретить такой автомобиль, специальный знак, чтобы информировать других автомобилистов. "Сам беспилотный автомобиль также должен иметь опознавательный знак наподобие восклицательного знака, который должен устанавливать водитель, не имеющий достаточного опыта управления автомобилем", — считает Бойко.

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